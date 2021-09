Caso Tsimanouskaya | Cio e World Athletics aprono procedura contro i due tecnici

(Di giovedì 30 settembre 2021)e il Comitato Olimpico Internazionale hanno aperto unai due allenatori bielorussi coinvolti neldi Krystsina. Lo hanno annunciato proprioe Cio, determinati a far chiarezza su quanto successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La velocista bielorussa aveva criticato la scelta della sua federazione di correre, senza essere avvisata, la staffetta 4×400. I due allenatori sono stati fermati all’aeroporto di Tokyo mentre tentavano di far rimpatriare la sprinter., evitato il rimpatrio forzato, ha ottenuto asilo politico in Polonia, dove si trova al momento, grazie ad un visto umanitario. Durante i Giochi il Cio aveva già ritirato l’accredito e cacciato dal ...

