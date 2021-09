Carrera | ex Spartak Mosca | Koulibaly? Al suo fianco potrei giocare anche io ora

(Di giovedì 30 settembre 2021) Massimo, ex allenatore dello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione "Marte Sport Live". Di seguito quanto dichiarato: “? Rispetto a quando allenavo io sono cambiati tanti giocatori così comel’allenatore. La squadra non è partita benissimo in campionato, ho letto che ha perso svariate partite. In questo momento fa gioco ma non gol, potrebbe essere una mina vagante. Quello che conta poi è sempre il risultato se fai turnover o meno. Io penso che ora il Napoli debba dare continuità, forse potrà riposare qualcuno ma credo che l’ossatura della squadra debba andare in campo perché vincere aiuta a vincere". FOTO IMAGO "La squadra ha buone qualità, ho letto che ha fatto ottime partite mancando un po’ di ...

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista a Massimo, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore dello. Dal quotidiano si legge:... che nel 2018 sostituì Massimoalla guida del club russo: 'Il Napoli è una squadra molto ben organizzata, giocano bene e hanno un attacco davvero forte, che segna tanto. Lodovrà ...“Rispetto a quando allenavo io sono cambiati tanti giocatori così come anche l’allenatore. La squadra non è partita benissimo in campionato, ho letto che ha perso svariate partite. In questo momento f ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Carrera, allenatore. “Rispetto a quando allenavo io sono cambiati tanti giocatori così come anche l’allenatore. La s ...