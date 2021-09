Best salsa | top 10 e novità musicali Settembre 2021

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Alma” di Gianni Dj in vetta alla classifica di, resistano sul podio Marc Anthony e La Maxima 79 É tutta musicale la super hit che conquista la vetta di. Gianni Dj ha realizzato “Alma“, un brano che farà felice tutti i ballerini amanti del genere e che regala un concentrato di energia. Sul podio resistono due grossi calibri ovvero Marc Anthony con “Pa’lla Voy” e La Maxima 79 con “Phyra“. Nel primo caso proseguono i successi per il cantante che con questo brano conquista la sua 52esima top 10 di Billboard’s Airplay tropical mentre nel secondo si continua ad apprezzare l’importante forza musicale del gruppo da Fabrizio Zoro alla chitarra e arrangiamenti e Juan Carlos Avila al basso a Umberto Nocita alle congas fino a Efren Iriarte timbales e bongos e El Guille al guiro. ? Per gli amanti della ...