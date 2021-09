Arriva lo switch delle transazioni con la PA: identità digitale solo con Spid, Cie e Cns (Di giovedì 30 settembre 2021) A partire da domani venerdì 1 ottobre, si potrà accedere ai servizi on line di Fisco, Inps, Inail, Amministrazioni Pubbliche e Comuni sopra i 5.000 abitanti solo attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Il grande switch nei servizi della Pubblica Amministrazione è stato previsto dal decreto “semplificazione e innovazioni digitali” del luglio 2020 poi convertito in legge a settembre. Da domani le nuove chiavi di accesso diventano obbligatorie per agire con le diverse pubbliche amministrazioni. Quindi addio a pin e altri identificativi creati ad hoc dalle singole amministrazioni, la più famosa Fisconline creata dall’Agenzia delle Entrate, che in questi anni ha reso possibile ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) A partire da domani venerdì 1 ottobre, si potrà accedere ai servizi on line di Fisco, Inps, Inail, Amministrazioni Pubbliche e Comuni sopra i 5.000 abitantiattraverso(Sistema pubblico di), Cie (Carta d’elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Il grandenei servizi della Pubblica Amministrazione è stato previsto dal decreto “semplificazione e innovazioni digitali” del luglio 2020 poi convertito in legge a settembre. Da domani le nuove chiavi di accesso diventano obbligatorie per agire con le diverse pubbliche amministrazioni. Quindi addio a pin e altri identificativi creati ad hoc dalle singole amministrazioni, la più famosa Fisconline creata dall’AgenziaEntrate, che in questi anni ha reso possibile ...

