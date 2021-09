Wind | truffati 8 milioni di clienti | pronto il modulo per chiedere i danni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Codacons ha avviato un'azione collettiva per gli 8,2dicoinvolti nella presunta truffa dei servizi a sovrapprezzo. L'annuncio arriva dopo che la procura di Milano sulle pratiche della società telefonica. I pm milanesi, fa sapere il Codacons, starebbero, tra l'altro, verificando l'ipotesi di un meccanismo con cui, dopo aver attivato servizi aggiuntivi a pagamento sulle schede Sim degli utenti ingannati da banner pubblicitari (oroscopi, meteo, suonerie, ecc.), avrebbe addebitato ai propri9 centesimi di euro per il semplice passaggio su determinate pagine internet. Segui su affaritaliani.it

