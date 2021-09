Uomini e Donne, Tina insulta una dama: la situazione è fuori controllo (Di giovedì 30 settembre 2021) Uomini e Donne, Tina Cipollari è molto acclamata dal pubblico del programma con Maria De Filippi, proprio perché non ha peli sulla lingua e riesce a risolvere ogni situazione a modo suo. Uomini e Donne, Tina Cipollari si scaglia contro la dama Sara per la sua scelta su Biagio (Getty Images)Purtroppo alcune volte l’opinionista esagera nell’essere molto brusca, è stata ripresa da Maria De Filippi, la quale è dovuta intervenire per difendere la dama accusata. Lei è Sara, la quale ha deciso di dare una seconda chance a Biagio, nonostante le cose siano state ambigue, le dichiarazioni del corteggiatore non sono state molto gentili. Tina Cipollari si è rivolta a Sara dicendole che la reputava una donna ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021)Cipollari è molto acclamata dal pubblico del programma con Maria De Filippi, proprio perché non ha peli sulla lingua e riesce a risolvere ognia modo suo.Cipollari si scaglia contro laSara per la sua scelta su Biagio (Getty Images)Purtroppo alcune volte l’opinionista esagera nell’essere molto brusca, è stata ripresa da Maria De Filippi, la quale è dovuta intervenire per difendere laaccusata. Lei è Sara, la quale ha deciso di dare una seconda chance a Biagio, nonostante le cose siano state ambigue, le dichiarazioni del corteggiatore non sono state molto gentili.Cipollari si è rivolta a Sara dicendole che la reputava una donna ...

