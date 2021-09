United Airlines, scatta licenziamento per dipendenti no vax (Di mercoledì 29 settembre 2021) Circa 593 dipendenti statunitensi della United Airlines (UA) che hanno rifiutato il vaccino anti Covid-19 perderanno il lavoro. Tuttavia, più del 99 per cento dei dipendenti statunitensi di UA è già vaccinato. Meno del 3 per cento dei 67.000 dipendenti statunitensi di UA ha richiesto esenzioni religiose o mediche. UA ha detto che i dipendenti a cui è concessa l’esenzione saranno messi in congedo temporaneo dal 2 ottobre, mentre quelli le cui richieste sono state negate avrebbero avuto cinque settimane per ottenere il vaccino o saranno licenziati. UA metterà le persone a cui ha concesso le esenzioni religiose in congedo non retribuito, e quelli concessi esenzioni mediche in congedo medico con qualche forma di compensazione. UA è l’unico vettore principale degli Stati Uniti ad imporre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Circa 593statunitensi della(UA) che hanno rifiutato il vaccino anti Covid-19 perderanno il lavoro. Tuttavia, più del 99 per cento deistatunitensi di UA è già vaccinato. Meno del 3 per cento dei 67.000statunitensi di UA ha richiesto esenzioni religiose o mediche. UA ha detto che ia cui è concessa l’esenzione saranno messi in congedo temporaneo dal 2 ottobre, mentre quelli le cui richieste sono state negate avrebbero avuto cinque settimane per ottenere il vaccino o saranno licenziati. UA metterà le persone a cui ha concesso le esenzioni religiose in congedo non retribuito, e quelli concessi esenzioni mediche in congedo medico con qualche forma di compensazione. UA è l’unico vettore principale degli Stati Uniti ad imporre ...

