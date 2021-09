Superenalotto | centrato un colpo da sogno con un 5 Stella da record

Advertising

GiornaleLORA : SuperEnalotto, centrato un “5” da quasi 36 mila euro in provincia di Catania - EEstrazioni : #SUPERENALOTTO : nessun '6' nella prima estrazione della settimana,centrato un UNICO CLAMOROSO '4 STELLA ' da 900MI… - Nazione_Empoli : Montespertoli, centrato un '5' al Superenalotto - NotizieAbruzzo : SuperEnalotto, a Scafa centrato un “5” da oltre 26mila euro - Abruzzo_Eventi : SuperEnalotto, a Scafa centrato un “5” da oltre 26mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto centrato

Festeggia Roma dove un fortunato giocatore hail 5 Stella nella tabaccheria di Via Casati 7.: le quote del 28 settembre Premio Valore in Euro () Vincitori 6 punti 87.049.230,...Il, ricorda agipronews, nasce il 3 dicembre 1997, come evoluzione dell'Enalotto. Il primo '6' fupochi mesi dopo, il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, ...Nel concorso del 28 settembre del Superenalotto è arrivata una vincita clamorosa grazie ad un 5 Stella da record ed una giocata di pochi euro ...Il Lazio va ancora una volta a segno grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 28 settembre, riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 35.980,09 euro. La giocata vincente è sta ...