“Sport e ambiente | una partita da vincere insieme” | su Sky Sport il panel con Domenicali e Uva

(Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ andato in scena quest’oggi, con la partnership di Sky24, il: unada”, organizzato in occasione di “Youth4Climate: Driving Ambition” e “Pre-Cop26”, due appuntamenti internazionali sul tema della sostenibilità in corso a Milano. Il, che sarà trasmesso in replica giovedì 30 settembre alle ore 11, ha visto la partecipazione del Football & Social Responsibility UEFA, Michele Uva, del presidente della Formula 1, Stefano, del team director Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, dell’ex calciatore e attuale talent di Sky, Alessandro Costacurta e di sua moglie Martina Colombari. Queste le parole di Michele Uva: “Non è facile percepire ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportF1: F1 e ambiente, il Ceo Domenicali: 'Obiettivo emissioni zero nette dal 2030' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1 e ambiente, il Ceo Domenicali: 'Obiettivo emissioni zero nette dal 2030' #SkyMotori #F1 #Formula1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY SPORT 24 - Panel 'Sport e ambiente: una partita da vincere insieme', Uva: '4 grandi temi nell’area dell’ambiente',… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY SPORT 24 - Panel 'Sport e ambiente: una partita da vincere insieme', Uva: '4 grandi temi nell’area dell’ambiente',… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY SPORT 24 - Panel 'Sport e ambiente: una partita da vincere insieme', Uva: '4 grandi temi nell’area dell’ambiente',… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport ambiente

Sky Sport

... non possono svolgere la maggior parte dei lavori; non possono praticareche ne espongano il ... Lavoreremo duramente per creare presto un sicuroislamico'. E ancora: 'Come rettore dell'...Adesso è tutto uno'. Alle Paralimpiadi la parte del leone l'ha fatta sicuramente Simone ... E' unche come ho detto prima al rettore ci ha aiutato molto'.Il CEO della F1 è intervenuto al panel “Sport e ambiente: una partita da vincere insieme”: "La sensibilità dei tifosi del motorsport sta cambiando. Quindi abbiamo questo dovere, non solo di parlare de ...E’ andato in scena quest’oggi, con la partnership di Sky Sport 24, il panel “Sport e ambiente: una partita da vincere insieme”, organizzato in occasione di “Youth4Climate: Driving Ambition” e “Pre-Cop ...