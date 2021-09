Simeone non usa giri di parole: "Fossi in Pioli..." (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'allenatore dell'Atletico Madrid ha commentato la vittoria sul Milan ammettendo la superiorità degli avversari: "Hanno giocato meglio, ci hanno costretto a non giocare. Dopo l’espulsione si sono abbassati e noi siamo entrati in partita" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'allenatore dell'Atletico Madrid ha commentato la vittoria sul Milan ammettendo la superiorità degli avversari: "Hanno giocato meglio, ci hanno costretto a non giocare. Dopo l’espulsione si sono abbassati e noi siamo entrati in partita"

Advertising

sparklylouis : RT @torossonero: Klopp: «Non so se lo sapete ma il Milan è stato pescato in quarta fascia. Divertente» Simeone: «Il Milan è stato di gran… - Dalla_SerieA : Simeone: 'Milan? In undici contro undici ha fatto meglio' - - Dalla_SerieA : Milan, Pioli: 'L'arbitro non è stato il migliore in campo' - - DaveNax : RT @torossonero: Klopp: «Non so se lo sapete ma il Milan è stato pescato in quarta fascia. Divertente» Simeone: «Il Milan è stato di gran… - tomasonidiego : A mente fredda: #kessie fa un errore dettato dalla foga, ma il peccato originale è di #Pioli che lo schiera in camp… -