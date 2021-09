Sheriff Tiraspol, orgoglio di uno Stato che non c’è (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il romanticismo del calcio che lo rende pallone: la storia del piccolo Sheriff Tiraspol che batte il Real Madrid, con una rosa dal valore totale di 12 milioni di euro “Non ho mai visto un mucchio di soldi fare gol” – una tra le tante frasi iconiche di Johan Cruyff, ancora oggi attuale, soprattutto dopo l’impresa dello Sheriff Tiraspol a Madrid. Cenerentola del girone di Champions League, ora in testa davanti i Blancos e all’Inter. Ieri sera i “moldavi” hanno rubato la corona ad Ancelotti e lo hanno fatto in grande stile, certo la fortuna ha aiutato, ma anche l’audacia di non fare una gara difensiva e attaccare i punti deboli avversari. Il gol spettacolare di Thill è Stato la ciliegina su una torta già di qualità. Eccolo qui il gol pazzesco dello #Sheriff ?? ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il romanticismo del calcio che lo rende pallone: la storia del piccoloche batte il Real Madrid, con una rosa dal valore totale di 12 milioni di euro “Non ho mai visto un mucchio di soldi fare gol” – una tra le tante frasi iconiche di Johan Cruyff, ancora oggi attuale, soprattutto dopo l’impresa delloa Madrid. Cenerentola del girone di Champions League, ora in testa davanti i Blancos e all’Inter. Ieri sera i “moldavi” hanno rubato la corona ad Ancelotti e lo hanno fatto in grande stile, certo la fortuna ha aiutato, ma anche l’audacia di non fare una gara difensiva e attaccare i punti deboli avversari. Il gol spettacolare di Thill èla ciliegina su una torta già di qualità. Eccolo qui il gol pazzesco dello #?? ...

