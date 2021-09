Sconcerti: l’Inter ha provato a vincere quando era tardi, ci si aspettava di più dopo due partite (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul Corriere dello Sport Mario Sconcerti commenta la prestazione dell’Inter contro lo Shaktar, ieri, in Champions. La partita è finita con un pareggio. “l’Inter si accontenta troppo in Ucraina dentro un girone dove la vera sorpresa continua a essere lo Sheriff, squadra mai sentita”. l’Inter ha provato a vincerla quando era ormai tardi. “l’Inter è stata un po’ avara, ha cercato di vincere quando era tardi. Non è stata una grande partita dall’atmosfera europea, condizionata anche dall’infortunio doloroso di Traore, che ne ha a lungo frenato il ritmo. Lo Shakhtar gioca meglio ma è troppo leggero. l’Inter voleva controllare e stancare avversari agili e ben organizzati. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul Corriere dello Sport Mariocommenta la prestazione delcontro lo Shaktar, ieri, in Champions. La partita è finita con un pareggio. “si accontenta troppo in Ucraina dentro un girone dove la vera sorpresa continua a essere lo Sheriff, squadra mai sentita”.haa vincerlaera ormai. “è stata un po’ avara, ha cercato diera. Non è stata una grande partita dall’atmosfera europea, condizionata anche dall’infortunio doloroso di Traore, che ne ha a lungo frenato il ritmo. Lo Shakhtar gioca meglio ma è troppo leggero.voleva controllare e stancare avversari agili e ben organizzati. Ha ...

