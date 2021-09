Sampdoria vs Udinese | numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laha vinto tutte le ultime cinque sfide contro l’in Serie A, striscia più lunga per i blucerchiati contro i friulani dalla serie di nove successi di fila ottenuti tra il 1990 e il 1997. L’ha vinto solo in una delle ultime 16 trasferte al Ferraris contro lain Serie A (0-2 nel dicembre 2012 con i gol di Danilo e Di Natale): nove successi doriani, tra cui quattro nelle ultime quattro sfide, e sei pareggi completano il parziale. In sette delle ultime otto sfide casalinghe contro l’in Serie A, laha segnato almeno due reti (fa eccezione lo 0-0 del dicembre 2016). Lanon ha vinto nelle ultime tre gare casalinghe di Serie A (1N, 2P): non arriva a quattro partite interne di fila in campionato senza trovare alcun ...