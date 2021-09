Riapre tutto, o quasi! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il Green pass obbligatorio, la capienza degli stadi può essere portata al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all’aperto e all’80% se al chiuso. Queste le indicazioni fornite dal Cts in merito alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. Manifestazioni sportive. Il Cts ritiene si possa procedere con graduali Leggi su freeskipper (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il Green pass obbligatorio, la capienza degli stadi può essere portata al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti al 100% se all’aperto e all’80% se al chiuso. Queste le indicazioni fornite dal Cts in merito alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. Manifestazioni sportive. Il Cts ritiene si possa procedere con graduali

Ultime Notizie dalla rete : Riapre tutto Fano: Cinema, riapre anche la multisala di Bellocchi: al via la seconda era Giometti Ma è una riapertura importante per tutto il comparto marchigiano che, nonostante difficoltà e mancanza di risorse pubbliche, è tornato a lavorare con numerosi set aperti di film, documentari e serie ...

Dal referendum di Le Pen a Barnier. L'immigrazione ossessione di Francia ... il che significa anche che verranno prima loro per i servizi, gli alloggi, tutto. Anche il diritto ... Zemmour e i nuovi estremi Marine Le Pen riapre il dizionario dei tempi che furono anche perché ...

Vaccino al 76% della popolazione: la Norvegia riapre tutto TGCOM MONTEROTONDO – Una petizione on line per far riaprire la biblioteca La biblioteca ha chiuso nel marzo 2019 causa COVID. Ad oggi, nonostante tutte le biblioteche dei comuni limitrofi abbiano riaperto già da tempo, qui a Monterotondo continua ad essere chiusa senza alcu ...

Un anno di Fermata "Finalmente si riparte" Il locale era chiuso dal 2020. Spadazzi: "Domani riapriamo,. capienza ridotta e ingresso. solo con il Green pass" ...

