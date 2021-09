(Di mercoledì 29 settembre 2021)questa notte per dueche si trovavano sulla loro imzione, quando quest’ultima si èsul fondale roccioso. E’ successo poco dopo mezzanotte, nei pressi del Lido della Tranquillità in Viale dial civico 463., laper dueL’imzione di circa 8 metri, sulla quale si trovavano i due, all’improvviso si èsul basso fondale roccioso. Un vero e proprio pericolo, un rischio per l’incolumità dei due uomini. Sul posto intorno a 00.15 sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con la Squadra Operativa 26A e il Nucleo Sommozzatori, che hanno messo in ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Focene per due pescatori: la barca resta incagliata e affonda -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Focene

Il Faro online

Nonostante l'estate stia per giungere al termine, stanno proseguendo incessantemente i controlli della Polizia di Stato sul litorale romano. In particolar modo sono state presidiate le zone di, Castelporziano e Ostia e proprio qui un uomo è stato sanzionato. La sanzione I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Fluviale " Distaccamento Fiumicino hanno ...Il cantante disi era rivolto ad una clinica riabilitativa per combattere la sua lotta ... quando gli fu diagnosticata per sbaglio una leucemia , cucendogli addosso ladi morire . Dopo la ...FIUMICINO - L'estate si può ormai dire giunta al termine e le prime piogge, anche torrenziali, iniziano a fare capolino sul litorale. E i cittadini di Mare Nostrum, a Fiumicino, tengono le dita incroc ...Emergenza Focene: "Se anche quest'anno verrà giù tantissima pioggia, siamo pronti a venire a dormire con i materassi in Comune" ...