Operaio morto su A14 | la vittima è un 47enne campano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoggia – Aveva 47 anni ed eral’questa mattina dopo essere stato investito da un tir sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, a pochi chilometri da casello di San Severo, nel Foggiano. L’uomo stava predisponendo la segnaletica per l’apertura di un cantiere per l’installazione di bande rumorose sul margine laterale della carreggiata quando è stato travolto. L’incidente ha coinvolto anche altri due operai: uno è rimasto leggermente contuso e ha rifiutato le cure mediche, l’altro è illeso. A quanto si apprende, lalavorava per la ditta Edil San Felice di Nola (Napoli), subappaltatrice di Autostrade. A investirlo è stato un tir guidato da un camionista originario della provincia di Brindisi. L’autista del mezzo pesante si è fermato per i soccorsi. Il ...