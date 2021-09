Non è fantascienza, ma realtà: la casa diventa sempre più intelligente e smart (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cammina liberamente per casa su delle ruote, ha uno schermo ‘umanizzato’ su cui sono disegnati due occhi, si potrà chiamarlo con un comando vocale ad hoc e chiedergli di aiutarci in compiti semplici come portare cose o controllare se qualcuno è entrato in casa. X Amazon Astro il robot che ci aiuta in casa Si chiama Astro ed è il robot tuttofare di Amazon svelato nel tradizionale evento autunnale di presentazione dell’hardware. Un Alexa con due ruote con qualcosa di più. Leggi anche › Amazon Alexa da oggi viene in macchina con noi ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cammina liberamente persu delle ruote, ha uno schermo ‘umanizzato’ su cui sono disegnati due occhi, si potrà chiamarlo con un comando vocale ad hoc e chiedergli di aiutarci in compiti semplici come portare cose o controllare se qualcuno è entrato in. X Amazon Astro il robot che ci aiuta inSi chiama Astro ed è il robot tuttofare di Amazon svelato nel tradizionale evento autunnale di presentazione dell’hardware. Un Alexa con due ruote con qualcosa di più. Leggi anche › Amazon Alexa da oggi viene in macchina con noi ...

meb : Grandi rischi per la vita dell’uomo nelle città. Non è fantascienza, è il #GlobalWarming. Il #PNRR prevede risorse… - ire71ropelato : RT @Nissanitalia: Non è fantascienza: su #NuovoQashqai hai tre schermi che lavorano in perfetta sincronia, per un’incredibile esperienza di… - GaetanoBellino : RT @silvia_belfare: Io invece da mamma, sono orgogliosa dei miei che hanno deciso di vaccinarsi, scegliendo la scienza e non la fantascienz… - legenrehumain : RT @silvia_belfare: Io invece da mamma, sono orgogliosa dei miei che hanno deciso di vaccinarsi, scegliendo la scienza e non la fantascienz… - silvia_belfare : Io invece da mamma, sono orgogliosa dei miei che hanno deciso di vaccinarsi, scegliendo la scienza e non la fantasc… -