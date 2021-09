Netflix, attore pizzicato in compagnia della nuova fiamma: che sorpresa! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Netflix ha reso celebri numerosi attori, trasformandoli da sconosciuti a delle star internazionali: è il caso di Michele Morrone, che sta registrando il sequel di 365. Ecco con chi è stato paparazzato. Michele Morrone si trova in un momento molto impegnativo della sua carriera. L’attore sta registrando il sequel della pellicola Netflix, anche se ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha reso celebri numerosi attori, trasformandoli da sconosciuti a delle star internazionali: è il caso di Michele Morrone, che sta registrando il sequel di 365. Ecco con chi è stato paparazzato. Michele Morrone si trova in un momento molto impegnativosua carriera. L’sta registrando il sequelpellicola, anche se ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

VanityFairIt : L'attore, che dal 30 settembre sarà su Netflix con «Luna Park», ha utilizzato il lockdown come «Invito ad accettare… - ceciliawinry : @HONGJINLISA @mvrtxdua descendants of the sun dr romantic (il 2 è un pochino peggio dell'1 ma l'attore è più figo)… - WalterWhiteNH : @MattBest__ @netflix Ahahahah… A me è sembrato sempre un attore porno anni 70 - bridgertonbot : RT @_mvmbles: Non smetterò mai di dire che il cast di #Bridgerton è impeccabile e chi ha scelto ogni singolo attore nonostante colori o fis… - _mvmbles : Non smetterò mai di dire che il cast di #Bridgerton è impeccabile e chi ha scelto ogni singolo attore nonostante co… -