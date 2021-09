Morte Belardinelli, confermata in Appello la condanna a 4 anni per Fabio Manduca (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per omicidio stradale per Fabio Manduca, colpevole di aver investito e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto negli scontri che hanno preceduto la sfida tra Inter e Napoli dello scorso 26 dicembre 2018. Inizialmente la Procura aveva impugnato la sentenza per chiedere l’omicidio volontario e quindi una pena maggiore, ma poi la stessa Procura Generale, stando a quanto riporta l’Ansa, aveva chiesto la conferma del primo verdetto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d’Assise d’di Milano ha confermato laa 4di reclusione per omicidio stradale per, colpevole di aver investito e ucciso Daniele, il tifoso morto negli scontri che hanno preceduto la sfida tra Inter e Napoli dello scorso 26 dicembre 2018. Inizialmente la Procura aveva impugnato la sentenza per chiedere l’omicidio volontario e quindi una pena maggiore, ma poi la stessa Procura Generale, stando a quanto riporta l’Ansa, aveva chiesto la conferma del primo verdetto. L'articolo ilNapolista.

