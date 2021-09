Manuela Arcuri rompe il silenzio sulle molestie sul set: “Depravati! Mi dicevano ‘fai vedere il seno’ e mi chiedevano di spogliarmi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Qualcuno ci provava allungando le mani, toccandomi le gambe o chiedendomi di spogliarmi… erano dei Depravati! Mi chiedevano ‘fai vedere il seno'”. Manuela Arcuri ha deciso di rompere il silenzio e in un’intervista al Quotidiano Nazionale ha raccontato le molestie subite da giovane sul set, quando era ancora agli esordi della sua carriera e si trovava a fare numerosi provini e colloqui e non sapeva come reagire. “Oggi gli tirerei uno schiaffone”, ha spiegato l’attrice, ora 44enne. “In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poi dicevano: ‘fai vedere il seno’. Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Qualcuno ci provava allungando le mani, toccandomi le gambe o chiedendomi di… erano deiMiil seno'”.ha deciso dire ile in un’intervista al Quotidiano Nazionale ha raccontato lesubite da giovane sul set, quando era ancora agli esordi della sua carriera e si trovava a fare numerosi provini e colloqui e non sapeva come reagire. “Oggi gli tirerei uno schiaffone”, ha spiegato l’attrice, ora 44enne. “In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poiil. Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli ...

