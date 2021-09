Luca Morisi, droga e incontri a pagamento: indagato anche uno dei due rumeni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le indagini sull’ex guru social della Lega di Salvini. Al festino del 14 agosto con lui c’erano due cittadini rumeni che ora lo accusano di avergli ceduto il flacone di Ghb, la «droga dello stupro». La difesa: «Il liquido non era suo» Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le indagini sull’ex guru social della Lega di Salvini. Al festino del 14 agosto con lui c’erano due cittadiniche ora lo accusano di avergli ceduto il flacone di Ghb, la «dello stupro». La difesa: «Il liquido non era suo»

Advertising

meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - repubblica : Caso Morisi, Salvini contro l'informazione: 'Schifezza mediatica, chi ridara' la dignita' a Luca?' - LeftalonediBorg : @Noiconsalvini LUCA MORISI - LeftalonediBorg : @borghi_claudio LUCA MORISI -