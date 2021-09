Life Sciences, al via Centro Coordinamento Infrastrutture Ricerca (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Ricerca in ambito biomedico è destinata ad avere un forte sviluppo. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di un approccio interdisciplinare e di un rapporto sempre più stretto tra Ricerca e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lain ambito biomedico è destinata ad avere un forte sviluppo. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di un approccio interdisciplinare e di un rapporto sempre più stretto trae ...

Ultime Notizie dalla rete : Life Sciences Locatelli (Cts): 'Il Covid è diventato la quarta causa di morte in Italia. Terza dose vaccino? Non scontata per i giovani e sani' 'Il covid - 19 è diventata la quarta causa di morte nel nostro Paese'. Lo ha sottolineato il coordinatore del Cts Franco Locatelli nel suo al Meet in Italy for Life Sciences organizzata a Genova. 'Negli Stati Uniti la mortalità da covid - 19 rappresenta addirittura la terza causa di morte nel 2020 - ha continuato Locatelli - ma oltre a questo carico di ...

Life Sciences, al via Centro Coordinamento Infrastrutture Ricerca Roma, 29 set. (askanews) - La ricerca in ambito biomedico è destinata ad avere un forte sviluppo. La pandemia ha messo in evidenza l'importanza di ...

