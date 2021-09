Lazio, Sarri: «Una A come la Premier? Non c'è confronto» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Una A come la Premier? Non c’è confronto. Loro sono su un altro livello, di qualità, cilindrata e ritmo. Vedo un campionato in cui però ci sono idee e in cui si vuole giocare a calcio. Poi magari nel girone di ritorno si fa marcia indietro. Ho fatto un anno di Premier League e questo tipo di partite vengono fuori abbastanza spesso. Ma a livello di emotività lo mette tra i primissimi posti. Non pensavo che questa partita potesse dare questa adrenalina e questa soddisfazione a vincerla”. Così Maurizio Sarri tecnico della Lazio, a dazn, dopo la vittroia nel derby contro la Roma. Quanto al match vinto all’Olimpico ha aggiunto: “Ogni squadra ha le sue caratteristiche e un suo modo di stare in campo, non è playstation, Questa sera da dietro la squadra è uscita come piace a ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Una Ala? Non c’è. Loro sono su un altro livello, di qualità, cilindrata e ritmo. Vedo un campionato in cui però ci sono idee e in cui si vuole giocare a calcio. Poi magari nel girone di ritorno si fa marcia indietro. Ho fatto un anno diLeague e questo tipo di partite vengono fuori abbastanza spesso. Ma a livello di emotività lo mette tra i primissimi posti. Non pensavo che questa partita potesse dare questa adrenalina e questa soddisfazione a vincerla”. Così Mauriziotecnico della, a dazn, dopo la vittroia nel derby contro la Roma. Quanto al match vinto all’Olimpico ha aggiunto: “Ogni squadra ha le sue caratteristiche e un suo modo di stare in campo, non è playstation, Questa sera da dietro la squadra è uscitapiace a ...

