La posizione di Messi che fa scoppiare la bufera (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'immagine di Messi, sdraiato a terra in barriera ha fatto molto discutere sul web e tra i commentatori sportivi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'immagine di, sdraiato a terra in barriera ha fatto molto discutere sul web e tra i commentatori sportivi

Advertising

RutaLp : @borghi_claudio non ho visto nessuna presa di posizione netta su quello che ha detto Brunetta...quello del cotton f… - CosaInTendenza : Alle 05:31 Messi è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 47 Tweet tra i più popolari per l'hashtag Messi - CosaInTendenza : Alle 23:01 #Messi è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 35 Tweet tra i più popolari per l'hashtag #Messi - bergonzi_paola : RT @IlZebraapois: De Donno,Tarro,Zangrillo,Motagnier,Pappalardo,Schilirò,tutti schiacciati e messi a tacere dal pensiero unico, che non per… - voltes48 : RT @IlZebraapois: De Donno,Tarro,Zangrillo,Motagnier,Pappalardo,Schilirò,tutti schiacciati e messi a tacere dal pensiero unico, che non per… -