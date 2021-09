Incentivi - Tutti i contributi statali all'acquisto di auto ibride (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'auto sta indubbiamente vivendo una situazione paradossale. Prendiamo gli Incentivi, per esempio. In queste settimane, sono disponibili contributi per le vetture a gasolio, a benzina e ibride, ma non per le auto elettriche e plug-in, prioritarie nell'agenda della transizione ecologica del governo ma per le quali i fondi sono terminati il 16 settembre scorso. Non solo. Dal 28 settembre sono prenotabili i contributi, con rottamazione, all'usato Euro 6. Una fetta relativamente limitata di vetture di seconda mano e dai prezzi relativamente alti. Ma vediamo nel dettaglio a cosa può mettere mano, oggi, chi è orientato all'acquisto di un'auto ibrida. Partendo dalle auto nuove. Per le plug-in nuove niente contributi. Come ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'sta indubbiamente vivendo una situazione paradossale. Prendiamo gli, per esempio. In queste settimane, sono disponibiliper le vetture a gasolio, a benzina e, ma non per leelettriche e plug-in, prioritarie nell'agenda della transizione ecologica del governo ma per le quali i fondi sono terminati il 16 settembre scorso. Non solo. Dal 28 settembre sono prenotabili i, con rottamazione, all'usato Euro 6. Una fetta relativamente limitata di vetture di seconda mano e dai prezzi relativamente alti. Ma vediamo nel dettaglio a cosa può mettere mano, oggi, chi è orientato all'di un'ibrida. Partendo dallenuove. Per le plug-in nuove niente. Come ...

