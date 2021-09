Il programmatore che ha spiegato alla Corea del Nord come evadere le sanzioni con le criptovalute si è dichiarato colpevole (Di mercoledì 29 settembre 2021) È finito sotto processo negli Stati Uniti Il programmatore Virgil Griffith si è dichiarato colpevole in una corte federale di New York per aver cospirato nell'aiutare la Corea del Nord a evadere le sanzioni spiegando come usare per questo scopo le criptovalute. Griffith è stato arrestato a novembre 2019, mesi dopo aver parlato a … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 29 settembre 2021) È finito sotto processo negli Stati Uniti IlVirgil Griffith si èin una corte federale di New York per aver cospirato nell'aiutare ladellespiegandousare per questo scopo le. Griffith è stato arrestato a novembre 2019, mesi dopo aver parlato a …

