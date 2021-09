Green pass, vicequestore Roma: “Illegittimo, viola la nostra Costituzione” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il Green pass per me è Illegittimo perché viola la nostra Costituzione, e io ho giurato sulla Costituzione. Quindi su quel palco non esercitavo solo un diritto, per me era anche un dovere”. Lo afferma il vice questore Nunzia Alessandra Schillirò a ‘Non è l’Arena di Massimo Giletti.” Esiste un articolo, il 54, che dice che chi esercita una funzione pubblica ha il dovere di rispettarla -affonda la poliziotta- Una delle costituzioni più belle al mondo. I padri costituenti nella prima parte hanno stilato i diritti che ti spettano come essere umano”. Secondo il vice questore “il Green pass non è compatibile con la Costituzione e non ha fondamenti scientifici. Oggi sappiamo che i dati che arrivano dall’Australia, dalla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Ilper me èperchéla, e io ho giurato sulla. Quindi su quel palco non esercitavo solo un diritto, per me era anche un dovere”. Lo afferma il vice questore Nunzia Alessandra Schillirò a ‘Non è l’Arena di Massimo Giletti.” Esiste un articolo, il 54, che dice che chi esercita una funzione pubblica ha il dovere di rispettarla -affonda la poliziotta- Una delle costituzioni più belle al mondo. I padri costituenti nella prima parte hanno stilato i diritti che ti spettano come essere umano”. Secondo il vice questore “ilnon è compatibile con lae non ha fondamenti scientifici. Oggi sappiamo che i dati che arrivano dall’Australia, dalla ...

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - LaStampa : Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - dalto87 : RT @borghi_claudio: @xissur3 Ma appunto. Michetti è più no euro e no green pass di molti che conosco. - ninacs81 : RT @barbarab1974: Il Green Pass demolito da uno studio dello Spallanzani di Roma -