Fisco | Draghi | ' esclusa tassa prima casa'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il governo non si prepara are la, c'è anzi un'esclusione esplicita su questo punto". Così il premier Marioin conferenza stampa.

La riforma dele la revisione del catasto È ancora presto per entrare nel dettaglio e ... Epromette che una tale decisione non andrà comunque a comportare la previsione di nuove tasse ...ha accennato anche a un tema molto caldo: la riforma del catasto e la tassazione sugli ... Sempre in tema fiscale, il premier ha annunciato che la legge delega sulandrà in cdm la prossima ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il governo non si prepara a tassare la prima casa, c'è anzi un'esclusione esplicita su questo punto". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.Il governo presenterà tra poche settimane "una legge di bilancio espansiva" con "misure che contribuiscano a una crescita equa, sostenibile e duratura". Lo ha ...