Figuranti in ospedale

Leggi su butac

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gabriele Pinto è l’uomo dietro a Buffonate di Stato, pagina Facebook chiusa da tempo, ma comunque tutt’ora in attività nei tanti gruppi che ne condividono video e meme che vengono continuamente realizzati da questo signore: Nei giorni scorsi ci avete segnalato l’ennesima disinformazione che porta il marchietto Buffonate di Stato: L’immagine qui sopra è lo screenshot di un annuncio di lavoro pera Londra, annuncio che viene condiviso da BdS con questo testo: Si cercano attorinegli ospedali inglesi per 120 sterline al giorno, più il pranzo, età dai 18 agli 80 anni. Voi capite perché la gente inseguiva le ambulanze e filmava gli ospedali, lo scorso inverno? Perché sono complottisti! Poi succede che uno di questiè lì apposta per sputtanarli e ai complottisti giungono certe immagini che il mainstream ...