FIFA 22: Aggiornamento disponibile per la Web App e la Companion App (Di mercoledì 29 settembre 2021) EA Sports, tramite una breve nota, ha comunicato che è disponibile un nuovo Aggiornamento per la Web App e la Companion App della modalità FIFA 22 Ultimate team. L’Aggiornamento risolve alcuni problemi grafici delle due app, un problema legato alla visualizzazione dei TOTW ed alcuni problemi del negozio di FUT. L’Aggiornamento apporta delle modifiche ad entrambe le app se non diversamente specificato. Di seguito riportiamo il fix completo divulgato dalla software house canadese. L’ultimo Aggiornamento delle app di FIFA 22 è disponibile e include le seguenti modifiche: Apportate le seguenti modifiche: Aggiornato l’indicatore grafico per gli slot ruolo bloccati che possono comparire nella schermata Rosa durante le Sfide ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 29 settembre 2021) EA Sports, tramite una breve nota, ha comunicato che èun nuovoper la Web App e laApp della modalità22 Ultimate team. L’risolve alcuni problemi grafici delle due app, un problema legato alla visualizzazione dei TOTW ed alcuni problemi del negozio di FUT. L’apporta delle modifiche ad entrambe le app se non diversamente specificato. Di seguito riportiamo il fix completo divulgato dalla software house canadese. L’ultimodelle app di22 èe include le seguenti modifiche: Apportate le seguenti modifiche: Aggiornato l’indicatore grafico per gli slot ruolo bloccati che possono comparire nella schermata Rosa durante le Sfide ...

