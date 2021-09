Commissione: sospendere visti Ue per membri regime bielorusso (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles di "sospendere parzialmente l'accordo relativo alla facilitazione dei visti" tra l'Ue e la Bielorussia, in seguito ai tentativi del regime di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Laeuropea ha proposto oggi a Bruxelles di "parzialmente l'accordo relativo alla facilitazione dei" tra l'Ue e la Bielorussia, in seguito ai tentativi deldi ...

