Cagliari vs Venezia | numeri | curiosità e statistiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021)tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2000: dopo aver perso il primo incontro nella competizione contro i sardi nel 1966, i lagunari sono rimasti imbattuti in tutti i successivi cinque (3V, 2N). Ilha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A giocate contro il(3/6), contro nessun’altra squadra ha registrato una più alta percentuale di clean sheet nella competizione. Ilnon ha vinto alcuna delle prime sei gare di questo campionato: l’ultima occasione in cui non ha trovato il successo in nessuna delle prime sette risale alla stagione 2006/07, chiusa al 17º posto in classifica. Dopo l’1-1 contro il Torino nell’ultimo turno, ilpotrebbe restare imbattuto per due gare di fila per la prima volta ...

, venerdì 1 ottobre ore 20.45 Arbitro : Volpi Assistenti : Tegoni - Tolfo Quarto Ufficiale : Marchetti Var : Banti Avar : Di Vuolo