Benevento-Perugia | tutte le statistiche

Dopo avere raccolto soltanto un punto nei primi due incroci di Serie B, il Benevento ha vinto tutte le successive quattro sfide contro il Perugia nel torneo cadetto. Il Benevento ha perso soltanto una delle ultime 24 partite casalinghe di Serie B – quella del luglio 2020, contro il Chievo (0-1) – 17 vittorie e sei pareggi chiudono il parziale.Il Benevento è imbattuto nelle 13 gare interne giocate contro squadre neopromosse in Serie B (9V, 4N) e ha sempre realizzato almeno un gol in ciascuna di queste. Il Perugia non perde da quattro partite di Serie B (1V, 3N); gli umbri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitte nel torneo cadetto da settembre 2019 (sei in quel caso). Il Benevento è l'unica squadra a non avere segnato né subito gol di testa in questo campionato.

