Battlefield 2042: avrete bisogno di Xbox Live ma non del PS Plus per giocare la beta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il sito di Battlefield 2042 riporta che per giocare la open beta sarà necessario Xbox Live, mentre l’abbonamento a PS Plus non servirà DICE ha recentemente confermato che la open beta per Battlefield 2042 si svolgerà dal 6 al 9 ottobre con pre-caricamenti a partire dal 5 ottobre, i giocatori che hanno effettuato il preordine del gioco riceveranno l’accesso anticipato e possono partecipare alla nuova mappa Orbital su Conquest, sembra però che per giocare la versione di prova sarà necessario l’abbonamento a Xbox Live ma non quello a PlayStation Plus. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il sito diriporta che perla opensarà necessario, mentre l’abbonamento a PSnon servirà DICE ha recentemente confermato che la openpersi svolgerà dal 6 al 9 ottobre con pre-caricamenti a partire dal 5 ottobre, i giocatori che hanno effettuato il preordine del gioco riceveranno l’accesso anticipato e possono partecipare alla nuova mappa Orbital su Conquest, sembra però che perla versione di prova sarà necessario l’abbonamento ama non quello a PlayStation. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

Advertising

infoitscienza : Battlefield 2042, beta in anticipo per gli abbonati a Game Pass Ultimate - infoitscienza : Battlefield 2042: annunciate le date della Open Beta su PC, PlayStation e Xbox! - infoitscienza : Battlefield 2042, requisiti hardware aggiornati per la beta su PC - tuttoteKit : Battlefield 2042: avrete bisogno di Xbox Live ma non del PS Plus per giocare la beta #Battlefield2042 #DICE #EA #PC… - Multiplayerit : Battlefield 2042, requisiti hardware aggiornati per la beta su PC -