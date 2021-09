Ballando con le Stelle 16, Milly Carlucci svela se l’ingaggio di Arisa è stata una risposta alla fuga di Raimondo Todaro ad Amici 21 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della 16esima edizione di Ballando Con Le Stelle. E Milly Carlucci non ha esitato, intervistata dal settimanale Chi, a esprimersi su alcuni volti che prenderanno parte al programma. Al Bano, Memo Remigi e Valeria Fabrizi sono cavalli di razza, gente che, appena si accende la lucetta e vede il pubblico, tira fuori anche cose che pensa di non avere. Nel cast anche Arisa e Morgan. Li vedo come due grandi artisti e la realtà è che un artista ha sempre una sensibilità fuori dal normale, che non sempre viene accolta dal mondo dello spettacolo. Questa mancanza di comprensione può far male. E quando ti fai male una, due o tre volte, forse non sorridi più, inizi a digrignare i denti e da qui nascono storie sul tuo cattivo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della 16esima edizione diCon Le. Enon ha esitato, intervidal settimanale Chi, a esprimersi su alcuni volti che prenderanno parte al programma. Al Bano, Memo Remigi e Valeria Fabrizi sono cavalli di razza, gente che, appena si accende la lucetta e vede il pubblico, tira fuori anche cose che pensa di non avere. Nel cast anchee Morgan. Li vedo come due grandi artisti e la realtà è che un artista ha sempre una sensibilità fuori dal normale, che non sempre viene accolta dal mondo dello spettacolo. Questa mancanza di comprensione può far male. E quando ti fai male una, due o tre volte, forse non sorridi più, inizi a digrignare i denti e da qui nascono storie sul tuo cattivo ...

