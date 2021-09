Anticipazioni Amici 21 del 29/9/2021: due allievi eliminati, due nuovi ingressi nella scuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è registrata questo pomeriggio la terza puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 3 ottobre. A seguire tutte le Anticipazioni direttamente dal sito quellochetuttivoglionosapere.it: Gli eliminati sono stati Mirko e Kendy. Giacomo è entrato contro Kendy, voluta da Rudy. Dario è entrato contro Mirko. Dario aveva fatto prima la sfida contro Carola ed ha perso, ma era piaciuto molto. I professori dovevano scegliare se farlo sfidare contro Christian o Carola e hanno scelto quest’ultima Tuttavia, non appena Mirko ha avuto la felpa, Veronica Peparini l’ha mandato in sfida con Dario ed ha vinto lui. Flava ha vinto una sfida. Erano presenti due radio (Radio 101 e Rtl 102.5). Ha cantato Alex il suo inedito che verrà trasmesso su Radio 101. Lda aveva la maglia sospesa perché si era lamentato del produttore in settimana, ha cantanto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è registrata questo pomeriggio la terza puntata di21 che andrà in onda domenica 3 ottobre. A seguire tutte ledirettamente dal sito quellochetuttivoglionosapere.it: Glisono stati Mirko e Kendy. Giacomo è entrato contro Kendy, voluta da Rudy. Dario è entrato contro Mirko. Dario aveva fatto prima la sfida contro Carola ed ha perso, ma era piaciuto molto. I professori dovevano scegliare se farlo sfidare contro Christian o Carola e hanno scelto quest’ultima Tuttavia, non appena Mirko ha avuto la felpa, Veronica Peparini l’ha mandato in sfida con Dario ed ha vinto lui. Flava ha vinto una sfida. Erano presenti due radio (Radio 101 e Rtl 102.5). Ha cantato Alex il suo inedito che verrà trasmesso su Radio 101. Lda aveva la maglia sospesa perché si era lamentato del produttore in settimana, ha cantanto ...

