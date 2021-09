Amazon, problema coi colori in Juve-Chelsea: «Stiamo risolvendo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Problemi per Amazon Prime Video nella trasmissione di Juventus-Chelsea, gara valevole per la seconda giornata di Champions League. Gli utenti, infatti, stanno riscontrando problemi in particolarità su colori e luminosità per quanto riguarda la trasmissione, con colori troppo scuri. “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Problemi perPrime Video nella trasmissione dintus-, gara valevole per la seconda giornata di Champions League. Gli utenti, infatti, stanno riscontrando problemi in particolarità sue luminosità per quanto riguarda la trasmissione, controppo scuri. “Abbiamo riscontrato unsulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo.L'articolo

