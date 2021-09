Alan Wake Remastered: cosa sapere prima di iniziare a giocare (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo anni di richieste finalmente Remedy ha deciso di realizzare la Alan Wake Remastered, ecco cosa sapere del titolo prima del suo arrivo ufficiale Sono ormai anni che i fan chiedono a Remedy il ritorno di Alan Wake, titolo risalente all’ormai lontano 2010 che seppe conquistare il pubblico di videogiocatori grazie alle sue atmosfere horror e a una storia ben scritta. Avevamo rivisto lo scrittore protagonista di questa storia in un’apparizione del secondo DLC di Control, titolo che è divenuto fin da subito molto amato e che sembra voler legare in un unico universo narrativo tutti i titoli di Remedy. Finalmente però gli sviluppatori hanno deciso di accontentare i fan annunciando l’arrivo, il prossimo 5 ottobre, della Alan ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo anni di richieste finalmente Remedy ha deciso di realizzare la, eccodel titolodel suo arrivo ufficiale Sono ormai anni che i fan chiedono a Remedy il ritorno di, titolo risalente all’ormai lontano 2010 che seppe conquistare il pubblico di videogiocatori grazie alle sue atmosfere horror e a una storia ben scritta. Avevamo rivisto lo scrittore protagonista di questa storia in un’apparizione del secondo DLC di Control, titolo che è divenuto fin da subito molto amato e che sembra voler legare in un unico universo narrativo tutti i titoli di Remedy. Finalmente però gli sviluppatori hanno deciso di accontentare i fan annunciando l’arrivo, il prossimo 5 ottobre, della...

