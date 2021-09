Afghanistan: niente università per le donne a Kabul (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Vi do la mia parola, come rettore della Kabul University», ha detto in un tweet Mohammad Ashraf Ghairat, «Fino a quando non ci sarà un vero ambiente islamico per tutti, le donne non saranno autorizzate ad andare all’Università o al lavoro. L’Islam viene prima». Né docenti né studentesse. Quella del rettore è una restrizione ulteriore rispetto alle indicazioni arrivate finora in Afghanistan. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Vi do la mia parola, come rettore della Kabul University», ha detto in un tweet Mohammad Ashraf Ghairat, «Fino a quando non ci sarà un vero ambiente islamico per tutti, le donne non saranno autorizzate ad andare all’Università o al lavoro. L’Islam viene prima». Né docenti né studentesse. Quella del rettore è una restrizione ulteriore rispetto alle indicazioni arrivate finora in Afghanistan.

Advertising

Adnkronos : Niente donne all'università di #Kabul: 'A casa finché non creeremo un ambiente islamico'. #Afghanistan - andreapurgatori : @CarloVerdelli @Paolo18030138 E niente, abbiamo una memoria tarata sulle 72 ore max. Afghanistan che? Zaki chi? Figurati Regeni... - Matt_Sorbi : RT @donneperledonne: #Afghanistan, no donne a università “Fin o a quando non creeremo un ambiente islamico, le donne dovranno rimanere a ca… - Pocoprimadellau : RT @donneperledonne: #Afghanistan, no donne a università “Fin o a quando non creeremo un ambiente islamico, le donne dovranno rimanere a ca… - Vannini2016 : RT @donneperledonne: #Afghanistan, no donne a università “Fin o a quando non creeremo un ambiente islamico, le donne dovranno rimanere a ca… -