Windows 11 sta per arrivare ma la maggior parte degli utenti PC non ne ha idea

(Di martedì 28 settembre 2021) Il 5 ottobre 2021 Microsoft lancerà il nuovo sistema operativo11. Lo sapevate? Beh, a quanto pare non sono in molti a saperlo. Stando a quanto emerso in un sondaggio, laPC non è a conoscenza del lancio di11. Il sondaggio condotto da Savings.com su un campione di 1.042, rivela che il 38%è a conoscenza del lancio di11, mentre il restante 62% ignora completamente quando arriverà la nuova versione dell'OS. Leggi altro...

C0d3r_ : Windows 11: la maggior parte degli utenti PC non sa nemmeno che sta per arrivare - jimihendrix1980 : andiamo bene! - gigibeltrame : Windows 11: secondo un sondaggio, solo il 38% degli utenti sa che sta arrivando #digilosofia… - Roby_Passarelli : Windows 11: secondo un sondaggio, solo il 38% degli utenti sa che sta arrivando - HDblog : Windows 11: secondo un sondaggio, solo il 38% degli utenti sa che sta arrivando -

Due terzi degli intervistati non sapeva se il proprio computer avesse oppure no i requisiti necessari a far girare11 . E il 45% è ancora incerto relativamente alla scelta se fare l'upgrade ...Microsoftsostituendo la barra degli strumenti dell'era di8 con un menu superiore riprogettato chiamato "barra dei comandi" che consente di accedere rapidamente alle azioni comunemente ...Microsoft si prepara al lancio non solo di Windows 11, ma anche di Windows 10 21H2 con alcune modifiche e ottimizzazioni pensate prevalentemente per le aziende che non possono passare subito al nuovo ...In molti non sanno che sta per arrivare Windows 11. Il 5 ottobre 2021 Microsoft lancerà il nuovo sistema operativo Windows 11. Lo sapevate? Beh, a quanto pare non sono in molti a saperlo. Stando a qua ...