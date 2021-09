Will Smith: "Volevo interpretare i ruoli che avreste offerto a Tom Cruise" (Di martedì 28 settembre 2021) Will Smith riflette sulla sua carriera spiegando perché finora ha sempre evitato ruoli da schiavo puntando a interpretare supereroi e ruoli mainstream che tutti affiderebbero a Tom Cruise. Will Smith è stato molto prudente nella sua carriera, scegliendo i ruoli con accuratezza. Soprattutto quando è diventato famoso. L'attore ha confessato di aver provato a scrollarsi di dosso gli stereotipi razziali puntando a ruoli che sarebbero stati offerti a una star come Tom Cruise. Will Smith, oggi 53enne, ha fatto il bilancio della sua carriera in un'intervista a GQ spiegando di aver puntato a ottenere ruoli mainstream in film come Independence Day, Hitch e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)riflette sulla sua carriera spiegando perché finora ha sempre evitatoda schiavo puntando asupereroi emainstream che tutti affiderebbero a Tomè stato molto prudente nella sua carriera, scegliendo icon accuratezza. Soprattutto quando è diventato famoso. L'attore ha confessato di aver provato a scrollarsi di dosso gli stereotipi razziali puntando ache sarebbero stati offerti a una star come Tom, oggi 53enne, ha fatto il bilancio della sua carriera in un'intervista a GQ spiegando di aver puntato a otteneremainstream in film come Independence Day, Hitch e ...

