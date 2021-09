Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio a Palazzo Chigi draghi C’è intesa su sicurezza e salute sul lavoro Bombardieri al via una banca dati per gli infortuni sul lavoro lambini da draghi un impegno per protocollo degli investimenti per sbarra ci saranno altri incontri e ieri sono stati raggiunti 42 milioni di vaccinazioni e e si è partiti con le somministrazioni delle dosi per over 80 sanitaria RSA lo ha detto il commissario straordinario emergenza covid del generale Francesco Paolo figliolo ieri in visita alla Comunità di Sant’Egidio atorniamo e continuiamo a parlare ancora di salute teatri cinema e stadi e Palazzetti dello Sport torneranno a riempirsi ben Al di là del 50% finora concesso richiesto di un parere da parte del Governo il comitato tecnico scientificosi è riunito in serata ...