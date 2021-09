Traffico Roma del 28-09-2021 ore 09 | 00

Advertising

repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MaxDecris : ROMA ABBANDONATA dalle istituzioni e dai servizi: mezzi pubblici praticamente assenti... I cittadini e lavoratori s… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Da ieri, quindi, è partito il cantiere che va dal chilometro 11,700 al km 11,200 in direzione... Le conseguenze potrebbero allora congestionare l'intera area: ieri ilha coinvolto anche ...... come negli altri casi, un'interruzione della viabilità sulla tratta di sole tre ore, con ilriaperto in entrambe le direzioni, sulla carreggiata opposta della- Teramo. Si tratta della ...Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio e leader di Italia via Matteo, è stato rinviato a giudizio nell’ambito per uno dei filoni dell’indagine Consip. Per l’ein plain aspettiamo con fid ...Sarà un mese di fuoco per via Flaminia e per tutti i pendolari che scelgono l’omportante arteria per venire a Roma. Ieri infatti sono iniziati i lavori del cantiere che ...