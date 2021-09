Telegram, oscurata chat no vax e no green pass (Di martedì 28 settembre 2021) Telegram ha oscurato una chat Telegram a cui erano iscritti migliaia di No Vax e No green pass per “Violazioni dei termini di Servizio” La Procura di Torino ha imposto l’oscuramento di una chat Telegram intitolata “Basta dittatura”. Affiliati a questa chat, un nutrito – ma pur sempre scarno su scala nazionale – gruppo di No Vax e No green pass, riuniti tutti per manifestare il loro dissenso alle forme restrittive adottate dal Governo verso chi non possiede il certificato verde. Una chat, quindi, utilizzata per auto organizzare le manifestazioni che in questi giorni affollano le città italiane ma anche per diffondere contatti personali di esponenti politici come Luigi di Maio, noti virologi e ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021)ha oscurato unaa cui erano iscritti migliaia di No Vax e Noper “Violazioni dei termini di Servizio” La Procura di Torino ha imposto l’oscuramento di unaintitolata “Basta dittatura”. Affiliati a questa, un nutrito – ma pur sempre scarno su scala nazionale – gruppo di No Vax e No, riuniti tutti per manifestare il loro dissenso alle forme restrittive adottate dal Governo verso chi non possiede il certificato verde. Una, quindi, utilizzata per auto organizzare le manifestazioni che in questi giorni affollano le città italiane ma anche per diffondere contatti personali di esponenti politici come Luigi di Maio, noti virologi e ...

