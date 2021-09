Telegram oscura la chat no vax, “ha violato i termini di servizio” (Di martedì 28 settembre 2021) La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro dopo le minacce e la divulgazione di numeri di telefono e indirizzi di politici, giornalisti e virologi Leggi su lastampa (Di martedì 28 settembre 2021) La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro dopo le minacce e la divulgazione di numeri di telefono e indirizzi di politici, giornalisti e virologi

Agenzia_Ansa : Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA - repubblica : Telegram oscura i No Vax, chiusi i canali della propaganda 'Basta dittatura' [di Carlotta Rocci] - Corriere : Telegram oscura chat no vax: «Ha violato i termini del servizio» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA https… - cindykia25644 : RT @Tigre88_: #telegram oscura la chat dittatura però sulle chat di revenge porn e pedopornografia 'non si può far niente'?? -