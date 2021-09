Tabellone Atp San Diego 2021: presenti Fognini e Sonego, Rublev prima testa di serie (Di martedì 28 settembre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di San Diego 2021, evento in programma da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito da Casper Ruud e dai canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov. Due i tennisti italiani presenti, vale a dire Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il piemontese se la vedrà con Nikoloz Basilashvili, mentre il ligure sfiderà Nakashima al debutto. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo americano, aggiornati in toto al termine del sorteggio. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 SAN Diego 2021 (1) Rublev bye (WC) Nakashima b. Fognini 6-7(5) 6-1 7-5 Harris vs (Q) Eubanks(Q) Gaio vs (8) Schwartzman (4) Shapovalov bye Fritz b. (Q) ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di San, evento in programma da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Il russo Andreyguida il seeding, seguito da Casper Ruud e dai canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov. Due i tennisti italiani, vale a dire Lorenzoe Fabio. Il piemontese se la vedrà con Nikoloz Basilashvili, mentre il ligure sfiderà Nakashima al debutto. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo americano, aggiornati in toto al termine del sorteggio.PRINCIPALE ATP 250 SAN(1)bye (WC) Nakashima b.6-7(5) 6-1 7-5 Harris vs (Q) Eubanks(Q) Gaio vs (8) Schwartzman (4) Shapovalov bye Fritz b. (Q) ...

