R. Kelly è stato condannato: colpevole di abusi sessuali e rischia l’ergastolo (Di martedì 28 settembre 2021) Alla fine di un processo durato sei settimane, il cantante R&B e produttore statunitense R. Kelly è stato riconosciuto colpevole di tutti e nove i capi di accusa per cui era stato incriminato, tra cui abusi e sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. Questa è la prima condanna per Kelly, nonostante le prime accuse per abusi sessuali su donne e ragazze minorenni nei suoi confronti risalgano a più di venticinque anni fa. rischia la condanna all’ergastolo R. Kelly. Il cantante R&B è stato dichiarato colpevole da una giuria federale composta da sette uomini e cinque donne. La lista dei reati è lunga e molto pesante: abusi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Alla fine di un processo durato sei settimane, il cantante R&B e produttore statunitense R.riconosciutodi tutti e nove i capi di accusa per cui eraincriminato, tra cuie sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. Questa è la prima condanna per, nonostante le prime accuse persu donne e ragazze minorenni nei suoi confronti risalgano a più di venticinque anni fa.la condanna alR.. Il cantante R&B èdichiaratoda una giuria federale composta da sette uomini e cinque donne. La lista dei reati è lunga e molto pesante:...

