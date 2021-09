Neosperience | ricavi ed EBITDA crescono a doppia cifra nel 1° semestre

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della Digital Customer Experience – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Iconsolidati sono stati pari a 8,8 milioni di euro (+23% rispetto al primo2020), l’consolidato pari a 3,1 milioni di euro (+27,3%) e l’utile netto di gruppo pari a 234 migliaia di euro (+25%). L’indebitamento finanziario netto si è assestato a 5,9 milioni di euro, rispetto a 5,4 milioni di euro a fine 2020. “Il primodell’anno ha visto un’ottima evoluzione delle nostre attività che si è riflessa in una significativa crescita dei risultati finanziari, in forte incremento rispetto al I2020 – ha commentato Dario Melpignano, presidente di ...

