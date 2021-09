Milan, che beffa: l’Atletico Madrid vince 2 a 1 con un rigore molto dubbio nel recupero. I rossoneri hanno retto per un’ora in dieci (Di martedì 28 settembre 2021) Perde immeritatamente il Milan a San Siro contro l’Atletico Madrid di Simeone: 2 a 1 con un rigore (molto dubbio) in pieno recupero per i colchoneros, dopo che i rossoneri avevano offerto una prestazione sontuosa, nonostante un’ora giocata in inferiorità numerica. Che l’urna Champions e anche il programma che decide i calendari col Milan si siano divertiti era palese. Palese quando di fronte alla prima dopo sette anni di assenza trovi il Liverpool, la rivale dell’ultima finale vinta, la rivale dell’ultima finale persa e quando alla seconda trovi l’Atletico Madrid, la rivale dell’ultima giocata nella principale competizione europea. Ed è notevole che a mettere in difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Perde immeritatamente ila San Siro controdi Simeone: 2 a 1 con un) in pienoper i colchoneros, dopo che iavevano offerto una prestazione sontuosa, nonostantegiocata in inferiorità numerica. Che l’urna Champions e anche il programma che decide i calendari colsi siano divertiti era palese. Palese quando di fronte alla prima dopo sette anni di assenza trovi il Liverpool, la rivale dell’ultima finale vinta, la rivale dell’ultima finale persa e quando alla seconda trovi, la rivale dell’ultima giocata nella principale competizione europea. Ed è notevole che a mettere in difficoltà ...

