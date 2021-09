Luis Suarez e l'esame-farsa, al via l'udienza preliminare (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Caso Luis Suarez ed esame farsa per la cittadinanza italiana del calciatore, al via a Perugia l'udienza preliminare per l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l'ex dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per l'avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione al caso. Il gup Natalia Giubilei ha disposto la perizia trascrittiva delle intercettazioni agli atti, ambientali e telefoniche, rinviando l'udienza al 12 ottobre prossimo per il conferimento dell'incarico. All'udienza oltre ai pm titolari del fascicolo Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti e ai difensori degli imputati era presente il procuratore capo Raffaele Cantone. “E' stata disposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Casoedper la cittadinanza italiana del calciatore, al via a Perugia l'per l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l'ex dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per l'avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione al caso. Il gup Natalia Giubilei ha disposto la perizia trascrittiva delle intercettazioni agli atti, ambientali e telefoniche, rinviando l'al 12 ottobre prossimo per il conferimento dell'incarico. All'oltre ai pm titolari del fascicolo Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti e ai difensori degli imputati era presente il procuratore capo Raffaele Cantone. “E' stata disposta ...

